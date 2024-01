Inter-Verona, Balotelli: “Bastoni da espulsione. Dimarco, esultanza assurda”

Sul caso della gomitata di Bastoni non segnalata dalla Var sul gol del 2-1 interista, Balotelli osserva: "Quello di Bastoni su Duda è un fallo clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario, ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo da rosso, punto e basta. Sul fallo di Bastoni o non se ne sono accorti o non conoscono il regolamento".

Parlando dell'esultanza di Dimarco in faccia a Thomas Henry dopo il rigore sbagliato dall'attaccante dell'Hellas, Balotelli, che ora gioca all'Adana Spor, in Turchia, ha commentato: "L’esultanza di Dimarco è assurda, non ci si comporta in questo modo, non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l’avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere"