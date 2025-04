Inter-Verona, i biglietti

Via alla prevendita dei tagliandi per la partita di sabato a San Siro

FC Internazionale ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Inter-Hellas Verona , 35a giornata di Serie A Enilive 2024/25 , in programma sabato 3 maggio (ore 20.45) allo stadio 'Meazza' di Milano.

Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Verona esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai'. della società sportiva Hellas Verona FC.