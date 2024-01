Interesse del Genoa per Djuric

Ci sarebbero contatti in corso, secondo Nicolò Schira, tra Verona e Genoa per Milan Djuric .

Il club rossoblù sta cercando un attaccante e inizialmente avrebbe pensato anche ad Henry. Ora è intenzionato a fare sul serio per il gigante bosniaco, e secondo il giornalista specializzato in calcio mercato l'operazione è in stato avanzato.