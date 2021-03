Inzaghi: “All’andata puniti dagli episodi, ora una grande gara con il Verona”

Il tecnico del Benevento: "Affrontiamo una squadra che sta bene, per vincere in A servono ottime prestazioni"

"Dobbiamo cercare di ripetere la partita d'andata. Il Verona sta facendo bene, con un allenatore molto bravo. Al Bentegodi abbiamo dimostrato di potercela giocare, siamo stati puniti dagli episodi. Cercheremo di fare una grande partita perché in serie A per vincere occorrono delle ottime prestazioni".

Prosegue Inzaghi: "I numeri ci fanno tornare con i piedi sulla terra. Ciò che abbiamo fatto prima di gennaio credo sia stato al di là di ogni rosea aspettativa. Una squadra forte come il Cagliari non vinceva da ben 16 partite. Sappiamo da dove veniamo. La mia squadra è cresciuta in maniera esponenziale e i tifosi devono esserne orgogliosi. Sarà durissima, l'ho sempre detto. Siamo in una posizione di classifica che avremmo firmato tutti. I ragazzi mi lasciano tranquillo e sono certo che domani faremo una grande gara".