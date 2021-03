Inzaghi: “Gara nata storta, dobbiamo reagire”

Il tecnico del Benevento: "Eravamo contati a causa di alcune defezioni"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato il pesante ko casalingo per 3-0 contro il Verona.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Gara nata storta, con due gol evitabili subiti e l'infortunio di Letizia. Eravamo contati a causa di alcune defezioni, a livello mentale lo abbiamo pagato. Dobbiamo reagire, abbiamo 4 punti di vantaggio sulla zona salvezza e avremmo firmato, ad inizio stagione, per essere in questa posizione. Siamo arrabbiati e delusi, ci sono tutti i presupposti per rialzare la testa e ripartire".