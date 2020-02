Inzaghi: “Gare così puoi anche perderle, bravi i miei”

Simone Inzaghi commenta il pareggio con il Verona ai microfoni di DAZN: “Ho fatto i complimenti alla squadra. Siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra. Non abbiamo avuto l’episodio a favore, abbiamo fatto 27 tiri, avremmo meritato di vincere, ma gare così rischi anche di perderle. Per la prestazione ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi. È stata una grande partita con una grande squadra che ha messo in campo tante energie. Ai miei ragazzi non potevo chiedere di più. Abbiamo provato segnare, ma non ci siamo riusciti. C’è del rammarico per non aver portato a casa i 3 punti, ma bisogna guardare la prestazione. Avevamo contro una squadra di valore che ha messo in difficoltà tutti“.