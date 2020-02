Inzaghi: “Il Verona squadra da rispettare. Con Juve e Inter avrebbe meritato di più”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero col Verona. Queste le principali dichiarazioni del tecnico biancoceleste:

“Sarà molto importante domani, sarebbero tre punti fondamentali per la nostra classifica. Vincendo saremmo secondi e sarebbe una cosa importantissima per noi. Giocheremo contro una squadra da rispettare in tutto e per tutto. Il Verona è la sorpresa del campionato, ha tanti punti e nessuno gli ha mai regalato niente. È una squadra fisica e corre tanto. Con Juve e Inter ha perso ma avrebbe meritato di più. I ragazzi sono consapevoli che domani non sarà semplice, ma confidiamo nel nostro stadio e nel nostro pubblico”.