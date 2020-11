Inzaghi: “L’arbitro doveva darci il rigore: si è sentito il colpo, non c’era gente”

“L’arbitro doveva dare il rigore, non c’era gente e si è sentito il colpo. Poi il VAR valuta quello che deve valutare. Poi ci lasci anche in dieci. Complimenti anche a Silvestri, che ha fatto interventi miracolosi”.

Così Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato la partita della sua squadra con il Verona e il contatto tra Tameze e Caprari su cui i giallorossi hanno a lungo protestato, con lo stesso Caprari che è stato infine espulso.

Aggiunge Inzaghi: “Fino al momento del rigore non fischiato dovevamo essere in vantaggio noi. Probabilmente dobbiamo essere più cinici, non è da tutti venire a Verona e creare così tanto. Ma dobbiamo migliorare nel cinismo”.