Inzaghi: “Terreno di gioco penalizzante, fortunati sul rigore”

Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa dopo il 2-1 dell'Inter sul Verona. Dice l'allenatore nerazzurro: "Non è solo un problema di San Siro, tanti campi hanno avuto problemi. L'altro giorno guardavo la partita del Milan e ho chiamato subito Marotta, è penalizzante per chiunque giochi qui. Lo sapevamo, purtroppo è già dalla partita con l'Udinese che questo campo, che prima era un ottimo campo, è in grandissima difficoltà. Bisognerà porre rimedio, non penalizza solo Inter e Milan ma anche chi viene qui a giocare. Oggi siamo stati penalizzati, poi chiaramente quando si trovano campi così bisogna prestare attenzione a tutto.