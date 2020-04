Ipotesi maxi-ritiro per le squadre, sarebbero 1500 le persone coinvolte

Non si smorza l’idea che, per riprendere a giocare, si vada verso l’applicazione di un protocollo che prevederebbe un maxi-ritiro della durata di tre mesi, tra allenamenti e partite, per le squadre impegnate in campionato.

Sarebbero 1500 le persone coinvolte, scrive “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Oltre ai calciatori, infatti, vanno tenuti in conto lo staff e tutti gli addetti, con magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori.

Un problema di rilievo riguarda le strutture: soltanto la metà dei club di Serie A dispone di un centro sportivo per sé. Quindi, anche dal punto di vista logistico ci sarebbero delle difficoltà per “blindare” i ritiri.