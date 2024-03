Istantanee da Lecce, testate da caprone e splendide deviazioni. E il Verona va

Ma come non adorare il flash del tiro di Apollo Creed (pace all'anima di Carl Weathers) Folorunsho con l'impennata in direzione opposta della palla dovuta alla deviazione di Federico Baschirotto nato a Isola della Scala. Quel tallone-gamba così determinante da far mettere in tasca al Verona copiose speranze di salvezza. Un po' come la ciabattata di Swiderski col Sassuolo: son gol da puntoni impressionanti, arrivati in maniera fortunosa ma meritata, conquistati, con le battaglie sporche e cattive vinte in quelle zone dove tutto ribolle e dove la puzza di zolfo dell'inferno retrocessione è tanto forte, dal truppone di coscritti gialloblù guidati da Marco Aurelio Antonino Baroni, imperatore e filosofo di questo Verona.