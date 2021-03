Italia Under 21, nuova convocazione per Lovato

Quarta chiamata per il giocatore dell'Hellas con gli Azzurrini

Il difensore gialloblù classe 2000 Matteo Lovato è stato raggiunto dalla quarta convocazione con la Nazionale Under 21 . Il difensore padovano parteciperà alla fase a gironi che impegnerà gli azzurrini dal 20 al 31 marzo, in Slovenia, trasferta che sarà preceduta da una fase di preparazione a Tirrenia.

La selezione azzurra del Tecnico Federale Paolo Nicolato partirà il 22 marzo per la Slovenia, dove Lovato e compagni affronteranno dapprima la Repubblica Ceca (il 24 marzo), poi la Spagna (il 27 marzo) ed infine i padroni di casa della Slovenia (il 30 marzo). Le prime due classificate otterranno il pass per la fase finale a otto squadre degli Europei di categoria, in programma il prossimo giugno, in Ungheria e Slovenia.