Italiano: “Col Verona per noi è un banco di prova tosto”

Cos'è per me il Verona? Sono 260 partite, momenti straordinari e momenti tristi come una retrocessione inspiegabile. Per me Verona è stato tutto, ho ricordi bellissimi. Il Verona di oggi è una squadra che è stata capace di venire fuori da un momento di difficoltà, andando a vincere fuori casa, dando filo da torcere a una squadra forte come il Milan e sono convinto che domani arriveranno con grande entusiasmo. Per noi domani è un altro banco di prova molto tosto. Blocco passo e ripartenze veloci con gli esterni sono aspetti che sono venuti fuori nelle loro ultime partite. Abbiamo provato diverse situazioni, prendendo le giuste contromisure".