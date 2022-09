Italiano: “Fiorentina, sono preoccupato”

Ha detto il tecnico: "Quando i risultati non arrivano, non è facile a livello di forze e di mentalità. Non stiamo riuscendo a reagire. Loro venivano da un momento opposto al nostro, imbattuti da 12 gare. Questo elemento fa la differenza. Come se ne esce? Non riusciamo a trovare una giocata o qualcosa che possa accenderci, una scintilla. Sono preoccupato, lo sono sempre perché so che gli avversari si preparano per metterci in difficoltà. Non riusciamo proprio a trovare quel guizzo per tirare fuori le nostre qualità".