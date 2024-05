Italiano: “Il primo gol del Verona un nostro regalo, il secondo da annullare”

"È uno sport fatto anche di errori - dice l'allenatore dei viola - meno ne fai meno problemi hai. Il primo gol lo regaliamo noi, sul secondo c'è un fallo di mano di Lazovic, quindi è da annullare. Abbiamo colpito l'ennesimo palo, poi nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo anche per il caldo e per il Verona che non ti fa giocare benissimo. Nelle ultime due gare abbiamo regalato qualche gol di troppo.