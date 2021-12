Italiano: “Il Verona è forte, dobbiamo tirare fuori tutto”

Il tecnico della Fiorentina: "L'Hellas in casa attacca con tanti uomini, gara tosta"

Ha detto: “E’ una squadra che in casa è forte, molto arrembante, attacca con tanti uomini. Sappiamo che per fare bene dobbiamo affrontare al massimo questa squadra. Sta facendo molto bene il Verona, anche in 10 ha messo in seria difficoltà il Torino. E’ una gara tosta, in cui dovremo tirar fuori tutte le energie che abbiamo. Mi auguro che si possa ottenere qualcosa d’importante”.