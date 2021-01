Italiano: “Il Verona è fortissimo, noi ingenui, ma il pari sarebbe stato giusto”

“Penso che anche oggi possiamo recriminare per un pareggio ch sarebbe stato giusto. Il Verona è una squadra fortissima e rimanere in inferiorità è pesante in questa categoria”.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, dopo la partita persa dalla squadra ligure con l’Hellas allo stadio Picco.

Prosegue Italiano: “Paghiamo le ingenuità, qualche limite caratteriale e lasciamo punti per strada. Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato questo. Siamo in lotta con le altre e speriamo di esserci fino alla fine”.