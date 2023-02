Italiano: “Il Verona è in un grande momento, partita difficile”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Verona.

Ha detto il tecnico, come riporta www.violanews.com: "Il Verona molto temibile, specie in casa. È ripartito, è in un grande momento e dobbiamo controbattere a una squadra che ci darà filo da torcere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere. Il Verona propone da qualche anno un certo tipo di calcio, aggressivo e giocato uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l’area con ferocia, mi aspetto questo Hellas e se non affrontiamo il match con la giusta attenzione possiamo andare in difficoltà".