Italiano: “Il Verona è la mia vita, lo porto nel cuore. Per noi partita difficile”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato della partita con il Verona.

Ha detto il tecnico della squadra ligure: “L’Hellas è il secondo anno che sotto questa guida tecnica sta facendo grandissime cose. Gioca un calcio aggressivo, fatto di grande furore e grande organizzazione. E’ una squadra che in questi ultimi due anni continua a dimostrare il proprio valore. Ha giocatori di grandissimo livello, ha giovani di prospettiva e talento, ha un allenatore molto bravo. Sta confermando tutto quello che di buono aveva fatto lo scorso anno. Per noi è una partita difficile come tutte. Ogni gara ha le proprie difficoltà, le proprie strategie da preparare e dobbiamo metterci dentro tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima”.

Poi: “Per me, non lo nego, da allenatore è la prima volta che affronto l’Hellas. Il Verona per me è stata la mia vita calcistica, undici stagioni, 260 partite, tanti amici, amo Verona, l’Hellas lo porto nel cuore e non può non essere così. Domani saremo avversari ma il legame che c’è fra me, questa maglia e questi colori resterà indelebile”: