Italiano non chiude con lo Spezia, Verona in corsa

Non c'è accordo tra il tecnico e il club ligure, nelle prossime ore la risposta definitiva

Un lungo incontro tra la dirigenza dello Spezia e Vincenzo Italiano non ha portato al nuovo accordo tra il tecnico e il club ligure.

Il Verona è in corsa e stringe per arrivare all'okay di Italiano. Entro giovedì ci saranno sviluppi, ricordando sempre che per "svincolare" l'allenatore occorre pagare una penale di circa 1 milione.