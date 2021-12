Italiano: “Siamo in netta crescita”

Il tecnico della Viola: "Verona partito bene nei primi 45'"

"Ha fatto gol un subentrato, abbiamo reagito a un primo tempo non brillantissimo. Il primo tempo non mi è piaciuto, non siamo riusciti a venir fuori dalla loro pressione. Nelle ultime due partite avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma siamo contenti e non dobbiamo fermarci, siamo in netta crescita.