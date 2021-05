Italiano-Verona, lo Spezia rilancia

L'allenatore è cercato da diversi club, la società ligure vuole blindarlo

In tanti cercano Vincenzo Italiano, a pensare a lui è anche la Lazio, dopo l'improvviso commiato di Simone Inzaghi, passato all'Inter.

La prima scelta gialloblù è lui, grande ex, al Verona dal 1996 al 2006 (eccettuando pochi mesi al Genoa, nel 2005).

Lo Spezia, club che con Italiano è salito in A per poi centrare una brillantissima salvezza, ha però rilanciato per blindare l'allenatore.