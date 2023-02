Italiano: “Vittoria importante, Lasagna ci ha graziato”

L'allenatore: "Cori contro di me? non ho sentito niente. In bocca al lupo all'Hellas"

Redazione Hellas1903

Vincenzo Italiano commenta a Dazn la vittoria della Fiorentina a Verona.

"Siamo al quarto risultato utile consecutivo - dice l'allenatore - è una vittoria importante per iniziare a risalire la classifica e fare prestazioni con attenzione e concretezza, anche perché non abbiamo tirato tanto quanto le ultime volte. Anche i ragazzi ne parlavano nello spogliatoio, serve la concretezza per vincere le partite. Nella presentazione della gara ho detto ai ragazzi che bisogna alzare tutti di tantissimo le percentuali di attenzione e ferocia, lo richiede la classifica. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo da questo punto di vista, poi bravi anche nel secondo. Ho dovuto fare anche qualche cambio perché c'era qualche giallo di troppo e non mi piace rischiare.

Poi in conferenza stampa aggiunge il tecnico viola: "Un grande allenatore che ho avuto a Verona mi diceva che in qualsiasi gara l'avversario crea almeno due occasioni per farti male. Lasagna ci ha graziati, dopo il nostro secondo gol è diventata dura per l'Hellas. Avrebbero potuto riaprirla, ma ci è andata bene, di solito ci fanno gol ad ogni palla gol che trovano. Il Verona però sta bene, a mio avviso: faccio l'in bocca al lupo ai colori gialloblù, sapete cosa penso a riguardo.

Cori contro di me? Non ho sentito niente... Mi è piaciuta molto l'attenzione dei ragazzi: grande concretezza, capacità di duellare contro una squadra che è in grande forma".