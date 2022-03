Italiano: “Vogliamo l’Europa, il Verona ha un attacco da paura”

Il tecnico della Fiorentina: "Dobbiamo difendere la posizione in cui siamo. Complimenti a Tudor"

Ha detto, come riporta il sito violanews.com: "Andiamo in campo per dimostrare tutto il nostro valore, se affrontiamo tutti con la determinazione possiamo fare grandi cose, ma ci sono stati alti e bassi".

Di seguito: "Noi da Europa? Siamo in quella posizione e lotteremo fino alla fine per cercare di stazionare in quelle zone di classifica. Non siamo partiti con questo obiettivo ma se saremo più bravi di quello che qualcuno pensava sarà merito nostro".