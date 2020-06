Jocic, un talento per Juric

Si allena a Peschiera del Garda con la Prima Squadra, insieme ad altri compagni della Primavera.

Bogdan Jocic è uno dei talenti giovani dell’Hellas e può essere una delle scoperte di una fase finale della stagione in cui, giocando spesso e in poco tempo, aumenteranno anche le rotazioni in campo.

Jocic, numero 10, fantasista serbo che il Verona ha ingaggiato in estate dalla Stella Rossa, ha le caratteristiche per essere un’alternativa nel “giro” dei due uomini a supporto della punta centrale, chiave di lettura tattica adottata da Ivan Juric.

Se avrà l’occasione per scendere in campo, toccherà a lui farsi trovare pronto. Intanto, Jocic è legato all’Hellas da un contratto in scadenza nel 2023 ed è un prospetto di grande interesse da proiettare nel futuro del club.