Jordan: “Verona, grandi ricordi. Milan fortissimo, ma tutto è possibile”

Il doppio ex della partita di San Siro: "Rossoneri determinati. All'Hellas ho incontrato uomini eccezionali"

Joe Jordan, ex di Milan ed Hellas, ha parlato della gara in programma domani a San Siro, intervistato dal "Corriere di Verona".

L'attaccante scozzese, in rossonero dal 1981 al 1983 e in gialloblù nella stagione 1983-84, ha detto: "Che partita mi aspetto? Con un Milan molto determinato, dopo la pesante sconfitta nel derby con l’Inter e il pareggio in Champions League col Newcastle. Entrambi sono stati risultati che l’hanno penalizzato: da un lato, il passivo troppo pesante. L’esito più corretto sarebbe stato un 3-1, non il 5-1 finale. Dall’altro, una vittoria che doveva essere netta, ma le tante occasioni sfumate hanno bloccato l’incontro sullo 0-0”.

Poi: "Il più grande ricordo che mi lega a Verona? Non ho trovato, allora, solamente dei compagni di squadra: ho incontrato degli amici che sono rimasti per sempre. Era, il nostro, uno spogliatoio fatto di uomini con valori eccezionali, guidati da un allenatore straordinario, Osvaldo Bagnoli. Uscivamo tutti insieme, io con mia moglie e miei figli, andavamo a mangiare fuori. Il Verona era un gruppo sempre unito".

Prosegue il centravanti: "So che quel Verona era emozionante ed era bellissimo farne parte, vivere quel momento. Proprio quarant’anni fa vincemmo per 3-2 a Belgrado, in Coppa Uefa, con la Stella Rossa. Ero in panchina, a Belgrado. Beppe Galderisi segnò due gol e venne ad abbracciarmi. In quello stadio, davanti a 85000 spettatori, in quella partita, il Verona prese consapevolezza di sé. Nel 1985, io ero andato via, conquistò lo scudetto. Sono orgoglioso di avere aiutato”.

Chiude Jordan: "Un pronostico per l'incontro? Sono stato nel mondo del calcio per più di cinquant’anni. Ho imparato una cosa tra le tante: che quando giochi non c’è mai niente di certo. Pensi al Verona che va a San Siro col Milan, che è fortissimo, che ha campioni come Giroud e Leão, e tanti ritengono che il pronostico sia chiuso. Non è così. Tutto è possibile”.

