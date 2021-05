Juric, 48 ore per una risposta. Italiano e Dionisi le prime alternative

Per il momento il Verona non ha preso contatti con eventuali sostituti del tecnico di Spalato

L'Hellas, al momento, non ha nessun contatto con altri allenatori.

I nomi più papabili, in caso di addio di Juric, sarebbero quelli di Vincenzo Italiano, che è in cima alla lista delle preferenze del Sassuolo ed è comunque legato allo Spezia, e di Alessio Dionisi, appena promosso in Serie A con l'Empoli.