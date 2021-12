Juric: “A Verona il periodo più bello della mia vita. Tudor è un fratello”

L'ex allenatore dell'Hellas: "Ringrazierò per sempre tutto l'ambiente gialloblù"

Prosegue l'ex tecnico dell'Hellas: "Cosa ha in più Verona? Il Toro ha una storia da far innamorare tifosi in tutta Italia, è una storia particolare anche per la tragedia. È una società molto importante. Il Verona ha grande sentimento, lì mi sono trovato benissimo perché i veneti sono speciali: hanno grande attaccamento alle tradizioni e alla squadra, sentono loro l'Hellas. Ora loro hanno 15-20 mila persone alle partite, noi 6-7. Qua ci sono le scorie del passato e ci vuole di più per far tornare i tifosi allo stadio. Ringrazio quelli che vengono, ci danno sostegno, ma non c'è l'entusiasmo che avevo a Verona