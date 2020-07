Juric: “Abbiamo giocato meglio della Lazio, per noi episodi devastanti”

Ivan Juric commenta in conferenza stampa la più pesante sconfitta in campionato del Verona, patita stasera con la Lazio (1-5). “E’ difficile per me spiegare questa partita – dice l’allenatore dell’Hellas – perchè abbiamo giocato meglio della Lazio. Abbiamo preso 5 gol strani ma abbiamo dominato, questa era la mia sensazione. Gli episodi a loro favore per noi sono stati devastanti. Giocare a calcio così a porte chiuse e d’estate? La verità è che si fa per i soldi, per i diritti tv, ma così, senza la gente, non è calcio. L’anno prossimo partiremo da zero. Terremo 5 0 6 giocatori, non più. Ci azzeriamo, ma ora la società ha più stabilità. Abbiamo le idee chiaro su quello che volgiamo. Voglio costruire a Verona qualcosa di stabile, perchè resti in A stabilmente”.