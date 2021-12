Juric: “Abbiamo sofferto, ma bene così”

Il tecnico del Torino: "Mi spiace molto per Dawidowicz, lui è diventato un grande grazie al grande lavoro"

"Abbiamo sofferto un po' - dice il tecnico granata - ma va alla grande così. C'è tanto da migliorare, non siamo stati bravi nel giro palla, comunque in questi mesi abbiamo fatto grandi passi in avanti. Ci manca Belotti, l'attaccante principale, e praticamente non lo abbiamo mai avuto. Ho chiamato Dawidowicz dopo il suo infortunio? Con loro abbiamo condiviso cose fantastiche, Pawel è diventato un grande giocatore perchè ha lavorato molto. Mi dispiace molto per il suo infortunio. C'è tanto amore nei confronti dei miei ex ragazzi".