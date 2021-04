Juric: “Belli ma perdenti? Non mi va, ora basta”

Il tecnico dell'Hellas: "Se perdiamo la colpa è anche mia, dobbiamo ritrovare la solidità"

Redazione Hellas1903

Con la sfida all'Inter ormai prossima, Ivan Juric parla in conferenza stampa prima della trasferta milanese. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Verona.

"L'Inter ha la rosa più forte anche perché ha Antonio Conte in panchina - dice Juric - è tosto, con le idee chiare. Ha trovato il modo di vincere cambiando anche tipo di gioco. Per domani Recupero Ceccherini, non Gunter. Gli altri disponibili sono quelli della partita con la Fiorentina. Lasagna? Nella prima mezzora con la Fiorentina ha lavorato come voglio io, facendo assist, calciando e usando anche la sua corsa. Deve proseguire in questo senso.

Nelle ultime partite, con Sassuolo, Lazio, Samp e Fiorentina abbiamo fatto un salto di qualità nel gioco ma abbiamo perso. E quando accade questo la colpa è anche dell'allenatore. Anche io devo farmi un bell'esame. Non siamo più solidi come prima, siamo fragili, prendiamo gol con troppa facilità, e non va bene. Certo di facile non c'è mai nulla, quello che abbiamo fatto di buono ce lo siamo sudato tutto. Ora dobbiamo tornare ad essere vincenti.

I ragazzi della Primavera? Hanno fatto un bel cammino. Alcuni di loro, ad esempio Cancellieri, con un percorso studiato bene, penso che potranno anche entrare, senza forzare le tappe, nel giro della prima squadra.

Chances per alcuni che hanno giocato poco? In questo momento no. Voglio che giochino i migliori per fare punti. Salcedo ha dimostrato che può giocare, si è conquistato questa possibilità sul campo".