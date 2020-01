Juric: “Bologna forte, ma noi possiamo fare risultato. Giochiamo sempre per vincere”

Ivan Juric, alla vigilia del match con il Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Peschiera del Garda. Queste le dichiarazioni del tecnico gialloblù:

“Bologna? Stanno facendo ottime prestazioni, sono forti in tutti i reparti. Ma anche noi possiamo fare risultato. Giochiamo sempre per vincere, allenandoci forte. Mihajlovic? Siamo felici che stia vincendo la battaglia, sono contento stia andando così”.

Sulla formazione: “Tridente leggero? Ci stiamo pensando, l’altro giorno hanno fatto molto bene. C’è un’altra soluzione, oggi decidiamo. Borini? Può fare l’attaccante puro, ma anche il quinto all’occorrenza: è un giocatore che negli ultimi anni ha ricoperto tanti ruoli. Inizia ad inserirsi, ha tanta voglia di fare bene. La squadra ha fatto bene, in questi casi tendi a cambiare di meno. Rrahmani? Ci sarà. Pessina titolare? Quando giochi bene cambiare non è facile, oggi facciamo allenamento e vediamo. Lui si adatta bene, sia nel ruolo di centrocampista che in appoggio alla punta”.

“Voci di mercato? Non vedo nei ragazzi che sono in mezzo alle trattative atteggiamenti negativi o preoccupazioni. Non ho questa sensazione. Vorrei nominare Henderson, che anche se ha giocato poco è una grave perdita, è un giocatore forte e un ragazzo che mi ha insegnato molto. Perdere uomini così mi dispiace, voglio ringraziarlo”.

Su Kumbulla: “Tutti hanno fatto passi in avanti, dai più vecchi ai giovani. Marash è un esempio, è un ragazzo molto serio, è concentrato sul lavoro. Deve continuare così”.