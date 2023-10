Juric: “Campo in pessime condizioni, tanti errori. Buona la prestazione”

Ivan Juric commenta a Dazn lo 0-0 del Torino col Verona. "Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo - dice l'allenatore granata - con Seck e Lazaro, nel secondo abbiamo attaccato avendo altre occasioni. Il campo è veramente in condizioni pessime, abbiamo visto errori tecnici. Per me la prestazione c’è stata, non abbiamo fatto gol ma questo campionato è tutto una battaglia, è difficile vincere contro chiunque".