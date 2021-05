Juric: “Col Bologna ci giochiamo il decimo posto. Setti? Dobbiamo essere uniti”

L'allenatore del Verona: "Veloso ha recuperato e può giocare"

Redazione Hellas1903

L'allenatore del Verona Ivan Juric parla in conferenza stampa prima della gara col Bologna di domani sera, penultima di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico gialloblù.

"Siamo carichi, è stato un periodo di risultati brutti. Col Bologna, squadra con grandi qualità, ci giochiamo il decimo posto. Il succo della storia è che sarebbe un risultato straordinario dopo il nono posto dello scorso anno. I giocatori devono sentirla come una cosa molto importante. La partita, in questo senso, si prepara da sola. Non ci manca la fame. Nell'ultima partita abbiamo tirato più dell'avversario, battuti più angoli, tenuto più possesso palla. Se il calcio fosse statistica, dati alla mano, nelle ultime partite dovevamo fare 12 punti. Non abbiamo vinto perché subiamo gol e ci manca capacità di tiro di dribbling e di sfruttare meglio i calci piazzati.

Un altro motivo del calo è che ci sono giocatori che hanno dato e altri che non hanno dato, non sono riusciti a tenere l'intensità dovuta. Una parte del gruppo ha funzionato e una parte no. Abbiamo inoltre avuto tanti problemi, per questo dico sempre che quest'anno è stato più difficile e che il risultato vale ancora di più.

Kalinic? Per me è quello che gioca meglio di tutti. Gli manca solo il gol. Lovato non gioca? È una scelta tecnica. Ci vuole molto lavoro, ha le caratteristiche per diventare un giocatore forte ma di Kumbulla a un allenatore ne capita uno ogni 20 anni. Veloso si è allenato, e può giocare, Vieira no.

La vicenda accaduta a Setti? Non sono cose gradevoli, ma in questi momenti bisogna essere molto uniti".