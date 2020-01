Juric: “Col Genoa partita difficile, ma sono concentrato su di noi”

Ivan Juric, alla vigilia del match con il Genoa, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Peschiera del Garda. Queste le dichiarazioni del tecnico gialloblù:

“Che settimana è stata? Noi l’abbiamo vissuta bene. La squadra è contenta della prestazione, ha fatto una buona settimana. Abbiamo avuto da gestire qualche piccolo infortunio, ma il resto bene.”

Sul prossimo avversario, il Genoa: “Sono concentrato su di noi, perché la squadra faccia bene. Hanno buoni giocatori, hanno cambiato modo di giocare rispetto all’ultimo allenatore. Con qualsiasi squadra trovi difficoltà. Loro li ho visti bene con Sassuolo e Torino, con un altro atteggiamento. Sarà una partita difficilissima”.

“Rientro Amrabat? Con Badu c’è anche più competitività, sceglierò oggi. Lo considero un giocatore importante”.

Su D’Amico: “Stiamo lavorando in sintonia, è il mio unico referente verso la società e ci troviamo bene. Il mio futuro è salvarsi, poi ti siedi e vedi. L’importante è non perdere di vista l’obiettivo”.

“Borini? Il mercato propone sempre qualcosa. Prima voglio che sia ufficiale, poi ne parlerò. Tutino? Ha tutto per giocare in Serie A, se non sbaglio Aglietti aveva detto che sarebbe stato meglio giocasse ancora in B, secondo me aveva bisogno di fare ancora esperienza. Mi dispiace non aver inciso su di lui, ma sono sicuro arriverà in Serie A”.

Sull’aver portato a Verona Bessa, Gunter, Veloso e gli altri dal Genoa: “Sicuramente è stato importante, sono buoni giocatori e uomini giusti per noi. Anche Salcedo, che però è arrivato dall’Inter”.

“Salvezza più vicina a 25 punti? Domani bisogna fare una grande partita. Non cambia assolutamente niente, c’è sempre una linea sottile. Come idea di campionato non cambia nulla”.