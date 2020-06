Juric: “Con il Cagliari sarà un’incognita, per noi grande attaccamento a maglia e gruppo”

“Sarà la prima gara con Zenga in panchina, quindi il Cagliari è una grossa incognita per noi. Loro restano una squadra forte, costruita con investimenti importanti, ma solo in campo vedremo davvero come saranno. Anche la nostra situazione potrebbe sembrare non facile per alcune posizioni contrattuali in scadenza, ma i ragazzi mi stanno dimostrando un grandissimo attaccamento alla maglia e al gruppo. Hanno tanta voglia di tornare in campo e sono veramente carichi. Rimane inevitabilmente un po’ di rammarico per aver interrotto una stagione del genere”.

Così Ivan Juric prima della partita con il Cagliari. Il tecnico del Verona ha parlato attraverso il canale web del club.