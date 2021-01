Juric: “Con il Crotone per noi la partita più importante del campionato”

Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la gara del Verona col Crotone, in programma domenica alle 15 al Bentegodi.

Dice il tecnico dell’Hellas: “Il Crotone? Hanno preso tanti gol perché anche con l’Inter giocano alla stessa maniera, hanno questa mentalità: l’allenatore ci crede. Le partite con le pari livello sono state molto combattute. Quando arrivano le grandi subiscono un po’ di più, ma io mi aspetto una partita molto difficile. Per loro sarà molto importante, per noi è la più importante del campionato, dobbiamo approcciarla come una finale”.

Juric ha giocato nel Crotone e l’ha poi allenato, conquistando nel 2015-2016 una clamorosa promozione in Serie A. Grandi ricordi per lui, che spiega: “Con me in panchina andammo in A per la prima volta. Ha tante persone a cui sono legato. Il Crotone ha il suo stile di gioco, indipendentemente dall’avversario: a volte con le grandi può andarti male, ma sanno essere molto competitivi. Giocano bene e sono pericolosi”.