Juric: “Con il Parma altri punti per la salvezza”

Ivan Juric ha parlato della partita con il Parma, in programma domani al Bentegodi.

Dice il tecnico del Verona, come riporta il sito del club: “«Se contro il Parma ci sono in palio punti per la salvezza o per l’Europa League? La salvezza è sin dall’inizio il nostro obiettivo, e quando siamo partiti era un traguardo molto ambizioso. Detto questo, come sempre, noi vogliamo fare punti in ogni partita e lo stiamo dimostrando su ogni campo: sarà così anche contro il Parma. I ducali sono una squadra vera, giocano sempre per il risultato, preparando in modo diverso – a seconda dell’avversario – ogni gara e sfruttando al meglio le caratteristiche dei calciatori a disposizione”.

Prosegue Juric: “Cinque gol subiti nelle ultime due gare? In questo periodo non è possibile avere la perfezione, che pur andiamo cercando di gara in gara: bisogna tenere conto di moltissime situazioni. Anche contro il Sassuolo per 70 minuti abbiamo retto alla grande, dopodiché arretrando il baricentro abbiamo concesso qualcosa in più, anche per merito degli avversari. Fisicamente penso che stiamo gestendo bene la squadra, specie rispetto ai primi giorni della ripresa, quando anche le cose più basilari erano complicate dalla lunga inattività del lockdown. Ciò premesso, è innegabile che nel finale di gara a Sassuolo fossero in tanti ad essere affaticati, e questo ci impone valutazioni di giorno in giorno”.