Juric: “Con il Verona partita difficilissima”

Ha detto: "Verona? È un ambiente positivo, che spinge tanto per la squadra. Secondo me, hanno tanti giocatori veloci, ottimi, tecnici, e veramente hanno alternato delle prestazioni eccellenti ad altre meno buone. Vengono da una serie di risultati negativi, anche se nell’ultima hanno fatto bene, nonostante un uomo in meno. Sicuramente saranno "incattiviti" , con tanta voglia di riscattarsi e di fare grandi risultati. Come sempre a Verona, sarà una partita difficilissima”.