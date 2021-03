Juric: “Con l’Atalanta per rispondere colpo su colpo: sarà una battaglia”

L'allenatore gialloblù: "Pagati errori clamorosi dietro, ma in difesa siamo più forti dell'andata"

"Sappiamo che l'Atalanta è di grandissimo livello. La gara d'andata non fu di altissima intensità, entrambe le squadre erano in difficoltà. L'anno scorso la partita vera fu all'andata, a Bergamo. Noi proveremo a metterli in difficoltà, sapendo che loro hanno tutto e possono farti gol in tutti i modi. Servirà la gara perfetta".