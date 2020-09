Juric: “Con l’Udinese partita diversa, la nostra condizione è migliorata”

Ivan Juric, in conferenza stampa, presenta la gara di domenica del Verona contro l’Udinese.

“Per quanto riguarda la condizione fisica della squadra siamo un po’ migliorati, alcuni hanno messo minuti nelle gambe, come Gunter, Tameze e Barak. Dietro siamo ancora in emergenza, ma la condizione è un po’ meno preoccupante. Con l’Udinese mi aspetto una partita diversa, in cui giocherai di più, e loro proveranno a colpire in contropiede. Sarà difficile in quel senso. Mi adatto abbastanza a seconda dei nuovi calciatori che ho, pur essendoci concetti a cui non rinuncio. Sto conoscendo i giocatori provando a sfruttare le loro caratteristiche”.