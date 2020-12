Juric: “Con Setti c’è un buon rapporto. Pensiamo a salvarci a partire dalla Lazio”

Ivan Juric parla in conferenza stampa prima di Lazio Verona Dimarco sta facendo molto bene e sta imparando a fare il terzo di difesa. Tra lui, Lazovic, Veloso e Zaccagni facciamo una catena di sinistra forte. Però dipende dall’avversario, non è detto che con la Lazio giochi lì.

Magnani ha recuperato, Dawidowicz sta bene, poi c’è l’opzione Dimarco. Nonostante la squalifica di Ceccherini ho scelta in difesa per domani sera.

Lazovic non è ancora ai livelli dello scorso anno, quando fu devastante. Vediamo se domani parte titolare o meno. Di certo ha bisogno di lavorare con serenità.

È un problema quello del gol? No, non sono così preoccupato. In avanti creiamo molto e sono contento di quello che fanno gli attaccanti che ho.

Il mio rapporto con Setti è buono. Ci confrontiamo, lui è uno che ti lascia lavorare. Ora sono concentrato sulle partite. Qua funziona tutto bene, tante cose sono migliorate rispetto allo scorso anno.

Quest’anno abbiamo molte incognite, tanti giocatori sono da valutare nel medio periodo. Pensare all’Europa non è reale. Ora abbiamo quattro partite in 12 giorni e sono fondamentali per il prosieguo del campionato. Il nostro obbiettivo è la salvezza.

KALINIC? Se va bene lo recuperiamo per la gara con l’Inter (23 dicembre, ndr).

Devo fare i complimenti alla Lazio per il passaggio in Champions? Chi toglierei a loro? Ce ne sono troppi.. e sono top players. Lo scorso anno facemmo una grande partita con loro che stavano benissimo, vedremo quest’anno.

Prima della sosta potremmo avere un buon bottino di punti, ma per capire quanti ne serviranno per salvarsi è ancora presto. Durante la sosta ragioneremo anche sul mercato. Abbiamo un problema sul terzo di difesa a sinistra che non è facile da trovare, e poi c’è la questione Benassi. In ogni caso non dovremo cambiare molto”.