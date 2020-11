Juric e il futuro del Verona: “Non abbiamo aperto un progetto, mi piacerebbe riuscirci”

Parlando della propria esperienza e delle aspettative per il futuro con il Verona, Ivan Juric ha spiegato: “Volevo aprire un progetto e non l’abbiamo aperto. Non è mai tardi, perché io sto da Dio qua, abbiamo migliorato molte cose a livello organizzativo. Se riusciamo a partire allora sarebbe bello stare qui il più a lungo possibile“.

Prosegue Juric: “Vedere Salcedo fare una partita come l’altra sera è una grande gioia per un allenatore, ma mi piacerebbe anche fossero giocatori nostri, non in prestito. Allora parliamo di progetto, altrimenti parliamo di un altro anno in cui dobbiamo salvarci“.