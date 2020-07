Juric e il futuro: “Ne sto parlando con la società”

Prosegue il dialogo tra Ivan Juric e la dirigenza del Verona per proseguire insieme.

Dice al proposito l’allenatore dell’Hellas: “Se penso al mio futuro o se è troppo presto? Ci penso, come tutti, e ne sto parlando da un po’ di tempo con la società”.

Un confronto, quello con il club, che ha al centro la programmazione tecnica per far crescere il Verona, premessa fondamentale per Juric per continuare a guidare la squadra gialloblù.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità.