Juric fa la conta degli assenti: in otto fuori nell’Hellas

Sei infortunati, più Koray Gunter e Antonin Barak fermati dal Covid 19.

Lunga la lista degli assenti nel Verona, giocatori out per la gara di stasera con il Genoa.

Sono indisponibili, infatti, tutti per problemi muscolari, Miguel Veloso, Mert Cetin, Pawel Dawidowicz, Giangiacomo Magnani, Marco Benassi e Andrea Danzi.

Soprattutto in difesa le scelte per Ivan Juric saranno limitate. Matteo Lovato e Alan Empereur sono appena rientrati. E in attacco Samuel Di Carmine ha da poco smaltito la piccola lesione riportata con l’Udinese.

Verona di nuovo in emergenza, quindi.