Juric, Gazzetta: “Setti spinge per il rinnovo, ma è pressing Napoli”

Sull’edizione di oggi de “La Gazzetta dello Sport”, Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul futuro di Ivan Juric.

Scrive il giornalista : “Le voci più ricorrenti sussurrano di un feeling del Napoli per il tecnico croato. Nonostante un contratto da 600mila euro, in scadenza tra un anno, il presidente Setti non si sente tranquillo e si sta adoperando per prolungargli il contratto, ovviamente con una sostanziosa integrazione“.

Aggiunge Laudisa, a proposito di Juric: “A 44 anni si sente pronto per nuove sfide e le alternative abbondano. Ad esempio l’Atalanta ne sta seguendo il lavoro nel caso in cui il suo maestro Gasperini dovesse cadere in tentazioni”.