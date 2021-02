Juric: “I miei ragazzi meritavano la vittoria. Lasagna? Le critiche ad altri”

L'allenatore del Verona: "C'è grande dispiacere, ma la prova della squadra è stata ottima"

Lasagna si impegna. Finchè lui gioca così critiche da me non ne riceve. Le critiche vanno a quelli che non fanno tutto quello che devono fare. Lui ha fatto benissimo. Ha preso un palo. Deve stare sereno, già sta facendo vedere le cose che sa fare. Noi lo coccoliamo, questo servirà perché migliori ancora. Sul 2-2 eravamo un po' in confusione. Globalmente la prestazione è buona. C'è grande dispiacere, ci è mancata un po' di furbizia, l'essere tosti in tutto. Siamo più forti dell'anno scorso? Penso di no. Vari giocatori devono migliorare ancora tanto. Fanno meglio dello scorso anno altri, come Zaccagni. Barak è un signor giocatore, sa fare tutto. Io sono migliorato? Penso di sì, sono più calmo e più saggio. Ho un ottimo ambiente di lavoro".