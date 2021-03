Juric: “Il Milan ha tirato 16 rigori? Abbiamo i migliori arbitri d’Europa”

L'allenatore del Verona: "Non possiamo rilassarci, altrimenti non saremo competitivi"

Redazione Hellas1903

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la partita del Verona col Milan di domani alle 15. Queste le parole dell'allenatore dell'Hellas.

"Il Milan mi piace molto, hanno scelto giocatori dinamici e tecnici. Mi piace Pioli, è uno normale e bravo, ti viene da tifarlo. Dobbiamo fare ancora meglio che a Benevento se vogliamo fare risultato coi rossoneri. Loro hanno tirato 16 rigori? Non lo sapevo nemmeno. I nostri arbitri sono i migliori in Europa, anche come quarto uomo. E poi il Var aiuta. Se ne hanno avuti tanti rigori da tirare è perché sono pericolosi e vanno tanto dentro l'area con l'uno contro uno.

Noi ora cerchiamo la continuità. Non possiamo rilassarci, altrimenti non saremo competitivi. Vieira si è fatto male nel torello prima della partita di Benevento. Mi spiace molto, avremmo bisogno di lui come caratteristiche. Starà fuori circa un mese, spero di averlo dopo la sosta.

La classifica? C'è un abisso tra le prime sette e le altre. Poi ci sono squadre come Sassuolo, Cagliari e Torino che nonostante gli investimenti non riescono a entrare in quella fascia. Poi ci siamo noi. Dobbiamo salvarci ma anche sapere che possiamo giocarci qualcosa di speciale.

Tameze ci sarà, ha avuto solo crampi, ieri ha corso. Domani giocherà. In difesa confermerò i tre di Benevento (Magnani, Gunter e Ceccherini, ndr)".