Juric: “Il Verona ha entusiasmo, con loro sarà difficile”

L'allenatore del Torino: "Non sono salvi. Zapata difficile che ci sia, Buongiorno in dubbio"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Nell'ultima gara abbiamo fatto benissimo, una grande prestazione. Il Verona non è salvo, ha grande entusiasmo e si è visto contro la Fiorentina. Sarà difficile come sempre. Giocano con grande entusiasmo e si vede, è la base delle loro prestazioni a prescindere dal modulo. Giocano in verticale e con ritmo".