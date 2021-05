Juric, il Verona prova a convincerlo, il Torino aspetta, il Cagliari spera

Piano B per l'Hellas uno tra Italiano, Maran e Stroppa

Momenti concitati in casa Hellas dopo la fuga di notizie di un ormai prossimo approdo di Ivan Juric al Torino , che anche ieri si è mosso per ultimare gli accordi con l'entourage dell'allenatore. Il club granata, riporta Sky Sport, ha offerto un triennale a 1,8 milioni a stagione e spera già oggi di avere una risposta definitiva. Anche il Cagliari ci sta provando e ha effettuato un' offerta importante .

Il Verona, dunque, spiazzato dalla situazione, ha tentato il rilancio per convincere l'allenatore a proseguire in gialloblù. Non dovesse andare così Setti e D'Amico punterebbero a uno tra Italiano, Maran o Stroppa. L'ipotesi Zanetti appare non percorribile, avendo un biennale col Venezia e essendoci, eventualmente, l'Udinese come prima pretendente